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انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بسوهاج

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مصراوي Masrawy

انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بسوهاج

10:04 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بسوهاج

ارشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الأحد، جثة طالب غرق أثناء استحمامه بنهر النيل دائرة قسم ثان سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج ، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من قسم شرطة ثان سوهاج بغرق شخص بكورنيش النيل الشرقي.

وتبين غرق محمد جمال أحمد، طالب ويقيم بناحية روافع القصير دائرة مركز سوهاج أثناء استحمامه في نهر النيل بناحية الكورنيش الشرقي.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2797 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2017.

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