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مقتل عامل بطلقات نارية في مزرعة جبلية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مقتل عامل بطلقات نارية في مزرعة جبلية بسوهاج

10:01 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

مقتل عامل بطلقات نارية في مزرعة جبلية بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قُتل عامل متأثرًا بإصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم، اليوم الأحد ، في إحدى المزارع الجبلية بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج ، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة البلينا بالعثور على جثة بإحدى المزارع الجبلية بناحية السلماني دائرة المركز.

تبين أن الجثة للمدعو "عبده مشوادي عبدالحميد 35 عامًا" عامل، ويقيم ببندر البلينا "ينتمي لعائلة الدوشي"، ومصابة بطلقات نارية متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

 

وأشارت التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي ، مدير المباحث الجنائية إلـي ارتباط عائلة المجني عليه وعائلة " آل خليف " بحادث ثأري والمحرر عنه المحضر رقم 3242 إداري المركز لسنة 2017 والناجم عن مقتل علي خليفة حمام " ينتمي لعائلة آل خليف " .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم ، حُرر عن ذلك المحضر رقم 5371 إداري المركز لسنة 2017 .

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