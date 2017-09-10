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مصدر: إصابة 5 شرطيين أثناء مداهمة وكر أرض اللواء

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مصراوي Masrawy

مصدر: إصابة 5 شرطيين أثناء مداهمة وكر أرض اللواء

09:57 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

مصدر: إصابة 5 شرطيين أثناء مداهمة وكر أرض اللواء

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

أكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، أن عملية مداهمة أحد الأوكار الإرهابية بمنطقة الطريق الأبيض بأرض اللواء، فجر الأحد، أسفرت عن إصابة 5 شرطيين.

وأكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن حالة مصابي شرطة مستقرة، حيث يخضعون للعلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

وكان تبادلًا لإطلاق النار وقع بين الشرطة والمسلحين أسفر عن مقتل 6 وإصابة ضابطين بأرض اللواء، فجر اليوم الأحد.

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مصراوي Masrawy

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