مصدر: إصابة 5 شرطيين أثناء مداهمة وكر أرض اللواء

كتب - محمد شعبان:

أكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، أن عملية مداهمة أحد الأوكار الإرهابية بمنطقة الطريق الأبيض بأرض اللواء، فجر الأحد، أسفرت عن إصابة 5 شرطيين.

وأكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن حالة مصابي شرطة مستقرة، حيث يخضعون للعلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

وكان تبادلًا لإطلاق النار وقع بين الشرطة والمسلحين أسفر عن مقتل 6 وإصابة ضابطين بأرض اللواء، فجر اليوم الأحد.

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