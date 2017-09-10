مصدر: إصابة 5 شرطيين أثناء مداهمة وكر أرض اللواء
مصدر: إصابة 5 شرطيين أثناء مداهمة وكر أرض اللواء
09:57 ص الأحد 10 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
أكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، أن عملية مداهمة أحد الأوكار الإرهابية بمنطقة الطريق الأبيض بأرض اللواء، فجر الأحد، أسفرت عن إصابة 5 شرطيين.
وأكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن حالة مصابي شرطة مستقرة، حيث يخضعون للعلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة.
وكان تبادلًا لإطلاق النار وقع بين الشرطة والمسلحين أسفر عن مقتل 6 وإصابة ضابطين بأرض اللواء، فجر اليوم الأحد.
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