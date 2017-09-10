الخارجية: اعتقال كفيل يمني اعتدى على مصري في السعودية
الخارجية: اعتقال كفيل يمني اعتدى على مصري في السعودية
09:53 ص الأحد 10 سبتمبر 2017
وزارة الخارجية
القاهرة (مصراوي)
قالت وزارة الخارجية، الأحد، إن السلطات السعودية اعتقلت كفيلا يمنيا بتهمة الاعتداء على مصري في المملكة بعد انتشار مقطع فيديو للحادثة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأضاف السفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن القنصلية المصرية في الرياض تواصلت مع السلطات السعودية للقبض على الكفيل صاحب الفيديو الذي انتشر مؤخرا على فيسبوك، والذي تفاخر فيه بالاعتداء بالضرب على مواطن مصري يعمل لديه.
وأضاف رزق في بيان أن مركز شرطة نجران نجحت في القبض على الكفيل، حيث تبين أنه مواطن يمني الجنسية، ويعمل بائع خضار، وتم عرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات.
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