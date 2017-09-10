الإحصاء: انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 33.2% خلال أغسطس

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 33.2%، خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بشهـر أغسطس 2016، فيما سجل معدل التضخم نحو 34.2% في شهر يوليو 2017.

وأوضح جهاز الإحصاء، في بيان له، اليوم الأحد، تراجع معدل التضخم الشهري إلى 1.2% فى أغسطس 2017، إذ بلغ الرقـم القيـاسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو259.6 نقطة، مقارنة بنحو 3.3% خلال يوليو الماضي.

ويعد معدل التضخم في يوليو الماضى هو الأعلى في مصر منذ 30 عاما، والذي وصل الى نحو 34.2%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

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ورفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال يوليو الماضي، وتضمنت التعريفات الجديدة زيادة أسطوانة البوتجاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، ووصول سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35 جنيه، وبنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه، وارتفاع السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه.

وتعتبر هذه الزيادة في أسعار المحروقات هي الثالثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والثانية ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام.

كما قررت الحكومة، خلال يوليو الماضي، زيادة تعريفة شرائح الكهرباء الجديدة، إذ زادت الأسعار بمتوسط 33% لجميع الشرائح.