"اليوم السابع" تنشر خط سير مظاهرات مليونية "التفويض" بالأقصر

تستعد محافظة الأقصر للمشاركة فى مليونية "التفويض"، التى دعا إليها الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد لعام للقوات المسلحة والنائب الأول لرئيس الوزراء، حيث بدأ المشاركون بنصب منصة أمام ديوان عام المحافظة، وسرادق لصلاة الجمعة أمام الديوان العام.

توعدت حركة تمرد بالأقصر فى بيان لها، بخروج غير مسبوق لأبناء المحافظة استجابة منهم لدعوة الفريق السيسى بتفويض الجيش والشرطة فى التعامل مع الإرهاب.

وأعلنت الحركة عن مسيرتها مساء الجمعة عقب صلاه التراويح، من شارع التليفزيون بالأقصر لتتجه إلى ديوان عام المحافظة، على أن تلتحق هناك بمسيرة الصوفيين وقبائل وعائلات الأقصر.

وقال كمال حامد، المنسق العام للمكتب السياسى للصحوة الأزهرية الصوفية بالأقصر، إن المنتمين للصحوة أعلنوا تأييدهم لدعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، لتفويض الجيش والشرطة بالتصدى للهجمة الإرهابية والقبض على العصابات والمليشيات التى تهدد أمن مصر.

وأوضح حامد، أن اليوم الجمعة سيشهد احتشاداً بكافة ميادين الأقصر للإعلان عن تأييد الجيش والمطالبة بفض اعتصام رابعة العدوية.

من جانبه أعلن إميل نظير منسق ائتلاف أقباط مصر بالأقصر، أن الائتلاف سيشارك بقوة فى المظاهرات التى دعا إليها الفريق السيسى مع القوى والحركات الثورية والأحزاب السياسية.

وأضاف أن المظاهرات ستبدأ بالتجمع فى الخامسة مساء أمام مبنى محافظة الأقصر وسيتم تنظيم إفطار جماعى للمشاركين فى المظاهرة، وبعد الإفطار ستتحرك الحشود فى مسيرة واحدة لميدان أبو الحجاج الأقصرى فى وسط الأقصر.

وأضاف نظير أن الخطة التى أعلنتها حركة كفاية بمحافظة الأقصر على صفحتها الرسمية، أن الفعاليات تبدأ من ميدان أبو الحجاج لتفويض الجيش وإعلان استجابتهم للدعوة التى وجهها لمواجهة الإرهابيين والخارجين على القانون وتحديداً فى سيناء وعدد من المحافظات التى تشهد اضطرابات.

من جانبه قال بكرى عبد الجليل نقيب أصحاب البازارات بالأقصر، إن النقابة أعلنت دعمها للفريق أول عبد الفتاح السيسى فى الدعوة التى أعلن عنها للقضاء على الإرهاب.

وتابع عبد الجليل: "من المقرر أن يشارك ما يقرب من 15 ألف عضو من أعضاء نقابة أصحاب البازارات بالأقصر فى البر الشرقى والغربى. بالمظاهرات التى ستنطلق بعد صلاة المغرب وذلك لمكافحة ومواجهة الإرهاب".

وأعلن نصر وهبى المنسق العام لجبهة الإنقاذ بالأقصر، عن خط سير مظاهرات اليوم، حيث أشار إلى أن المسيرات تتحرك من جميع أنحاء المدينة مثل تظاهرات يوم 30 يونيو، موضحاً أن هناك مسيرة ستنطلق من المنطقة الجنوبية والتى تضم العوامية والبياضية والحبيل الساعة التاسعة والنصف مساءً بعد صلاة التراويح من أمام نادى المدينة المنورة لتصل إلى ميدان أبو الحجاج فى تمام العاشرة والنصف.

وتضم المسيرة الشمالية الكرنك والمنشأة والزنية والعشى والمدامود والصعايدة ستنطلق أيضاً فى نفس التوقيت لتصل إلى نفس المكان فى تمام العاشرة والنصف.

وأضاف أن أبناء البر الغربى بجميع مراكزها وقراها وأرمنت بجميع مراكزها وقراها وأسنا بجميع مراكزها وقراها سيتحركون فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع ليصلوا إلى ميدان أبو الحجاج فى نفس الموعد ليكون الميدان نقطة تجمع الكل الساعة العاشرة والنصف على أقصى تقدير ومن بعدها يتحرك جميع الموجودين بميدان أبو الحجاج فى مسيرة ضخمة ومجمعة إلى قلب المدينة مرة أخرى لينتهى خط سير التظاهرة برمته أمام مبنى ديوان عام المحافظة.

من جهة أخرى أعلنت مديرية أمن الأقصر عن خطة محكمة لتأمين المنشآت السياحية بالأقصر، وقررت الدفع بتشكيلات أمن مركزى إلى منطقة الفنادق وإغلاق الشوارع المؤدية لمديرية لأمن والمناطق الحيوية بالمحافظة.

وقال اللواء خالد ممدوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إن هناك تأميناً لكافة المزارات السياحية والأماكن الأثرية والهامة والشرطية، فى ظل الدعوات التى أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين لأنصارها بالنزول اليوم فى جمعة الفرقان.

كما أشار إلى مشاركة القوات المسلحة والقوات الشرطة فى التأمين، مشيرًا إلى أن جميع القوات على أهبة الاستعداد للتعامل مع أى عمليات من جماعة الإخوان المسلمين أو غيرهم.

وأعلن الدكتور محمد ربيع مدير الصحة بالأقصر، أن المديرية رفعت حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة، استعدادًا للمظاهرات التى دعا إليها وزير الدفاع لمواجهة الإرهاب.

وأضاف "ربيع" أنه تم إلغاء جميع الإجازات، ابتداءً من الأربعاء وحتى السبت القادم، ورفع درجة الاستعداد القصوى للمظاهرات

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