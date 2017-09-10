الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 80

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن وفاة حاج من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 80.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، في تصريح له، إن المتوفي هو حجاج حجاج بيومي خطاب غالي، 60 عاما، يتبع حج التضامن، من محافظة القاهرة، توفي إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

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وأشار رئيس بعثة الحج الطبية إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغا بالوفاة، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.