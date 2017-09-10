مصدر: ارتفاع قتلى إرهابي "وكر أرض اللواء" إلى 8

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني رفيع المستوى، عن تفاصيل جديدة بشأن مداهمة أحد الأوكار الإرهابية بأرض اللواء، فجر اليوم الأحد.

وأكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، ارتفاع عدد القتلى من المسلحين إلى ثمانية، بعدما لفظ أحدهم "محامي" أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وشدد المصدر، على أن خبراء المفرقعات يقومون بأعمال مسح وتمشيط المنطقة.

وكان تبادل لإطلاق النار وقع بين الشرطة والمسلحين أسفر عن مقتل 6، وإصابة مشتبه فيه، وضابطين بأرض اللواء، فجر اليوم الأحد.​