إعصار إيرما: مئات الآلاف من المنازل بدون كهرباء في فلوريدا

واشنطن (دب ا)

أصبح اكثر من 190 الف منزل في ولاية فلوريدا الأمريكية بدون كهرباء بسبب اعصار ايرما، وفقا لما ذكرته شركة "إف بي إل" المحلية للطاقة على موقعها على الانترنت.

وأفادت شركة "كيز إنرجي سيرفيسيز" في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن 29 ألف عميل يعيشون بالقرب من أرخبيل فلوريدا كيز أصبحوا أيضا بدون كهرباء.

ويقول بعض الخبراء إن أكثر من مليون مواطن في فلوريدا يمكن أن يتضرروا من انقطاع الكهرباء وقت عبور الإعصار ايرما للولاية.

ويأتي انقطاع الكهرباء بعد وقت قصير من تسجيل مكتب الارصاد الجوية الوطنية في "كي وست" أول رياح قوية مصاحبة للإعصار بلغت سرعتها 1ر119 كيلومتر في الساعة.