أسقف المنيا يشكر الرئيس السيسي لإعادة فتح كنيستين مغلقتين

القاهرة - أ ش أ

أعلن الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبوقرقاص، إعادة فتح كنيستين مغلقتين بالمنيا، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته لمطالب أقباط المنيا.

وقال أسقف المنيا، في بيان، اليوم الأحد، أنه تم اليوم إعادة فتح اثنتين من الكنائس المغلقة وهما كنيسة الأنبا بولا بعزبة كدوان بمركز المنيا، وكنيسة السيدة العذراء بعزبة الفرن، مركز أبوقرقاص".

وأضاف "بهذه المناسبة يتقدم أقباط مطرانية المنيا وأبوقرقاص بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته لهم ويشكرون كذلك اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، واللواء عصام الدين البديوي، محافظ المنيا، واللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير الأمن؛ لتفهمهم جميعا لمشاكلهم وتعاونهم والعمل على حلها مع الوعد بفتح بقية الأماكن المغلقة تباعا وقريبا".

وتابع البيان قائلا "كما يقدمون شكرا خاصا إلى إخوتهم المسلمين في القريتين لمحبتهم وروحهم الطيبة، حفظ الله مصر والمصريين من كل شر ومكروه".​