مصدر: مقتل 7 إرهابيين إثر مداهمة وكر إرهابي بأرض اللواء
مصدر: مقتل 7 إرهابيين إثر مداهمة وكر إرهابي بأرض اللواء
09:17 ص الأحد 10 سبتمبر 2017
كتب - محمد شعبان:
داهمت قوات الأمن الوطني، بالتنسيق مع مباحث الجيزة، فجر اليوم الأحد، أحد الأوكار الإرهابية بمنطقة أرض اللواء، بالجيزة.
وقال مصدر أمني مسؤول لمصراوي، إن أحد المسلحين فجّر عبوة ناسفة بالخطأ ما أسفر عن تحوله إلى إشلاء، وأضاف أن تبادلًا لإطلاق النار بين الشرطة والمسلحين أسفر عن مقتل 6، بالإضافة لمن فجّر نفسه، وإصابة ضابطين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الأمن الوطني يداهم بؤرا إجرامية بميت عقبة ومحور 26 يوليو
-
ضبط عامل يجوب شوارع أرض اللواء برشاش وفرد خرطوش
-
ضبط عصابة لتجارة الأعضاء البشرية بالجيزة .. ومصدر: "داخل مستشفى بأبو
-
مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أرض اللواء
إعلان
إعلان