مصدر: مقتل 7 إرهابيين إثر مداهمة وكر إرهابي بأرض اللواء

كتب - محمد شعبان:

داهمت قوات الأمن الوطني، بالتنسيق مع مباحث الجيزة، فجر اليوم الأحد، أحد الأوكار الإرهابية بمنطقة أرض اللواء، بالجيزة.

وقال مصدر أمني مسؤول لمصراوي، إن أحد المسلحين فجّر عبوة ناسفة بالخطأ ما أسفر عن تحوله إلى إشلاء، وأضاف أن تبادلًا لإطلاق النار بين الشرطة والمسلحين أسفر عن مقتل 6، بالإضافة لمن فجّر نفسه، وإصابة ضابطين.