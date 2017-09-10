تفاصيل القبض على المتهمين بسرقة مليون جنيه من سيارة «الشرقية للدخان»

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أمس، القبض على المتهمين بسرقة مليون جنيه من إحدى السيارات التابعة للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "بحيري العربي بحيري" 64 عامًا، مسئول بتوكيل الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" بالزقازيق، يتهم مجهولين بالسطو المُسلح على سيارة تابعة للشركة، وسرقة مليون جنيه كانت في طريقها للبنك الأهلي، وهرب المتهمون، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 159057 جُنح ثان الزقازيق لسنة 2017.

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وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي، بالتنسيق مع الأمن العام، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.ج.ع" 32 عامًا، سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة بالإكراه، ومُخدرات، وضرب"، و"محمد.م.ف" 32 عامًا، سبق اتهامه في 3 قضايا "مُخدرات، وسرقة، وسلاح"، و"سعيد.ع.ر" 30 عامًا، سبق اتهامه في قضية سرقة، و"محمد.ا.ع" 31 عامًا، سبق اتهامه في 7 قضايا "سرقة، ومُخدرات"، و"عادل.ا.ف" 31 عامًا، عامل، مُقيم بالجيزة، سبق اتهامه في قضية مُخدرات، و"جميل.م.ج" 28 عامًا، سبق اتهامة في 5 قضايا "سرقة بالإكراه، وهروب من السجن، وضرب"، و"محمد.ع.أ" 31 عامًا، تاجر.

تم ضبط جميع المتهمين عدا الخامس، وبحوزتهم "بندقية خرطوش، وفرد روسي، و12 طلقة مُختلفة الأعيرة، وقطعتين سلاح أبيض"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن 767 ألف جنيهًا متبقية من المبلغ المسروق، وأشاروا إلى أنهم أنفقوا جزءًا من المبلغ المالي، وأن الباقى بحوزة المتهم الهارب، وكذا السيارة المستخدمة في الواقعة، والتي استأجرها الأخير.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف فريق البحث الجنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من جهوده لضبط المتهم الهارب.