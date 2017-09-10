فيديو.. "باربي" تقرأ القرآن

كتب - مصراوي:

أقدمت سيدة أعمال وأم فرنسية على استخدام دمية باربي الشهيرة كوسيلة تعليمية للعقيدة الإسلامية، لابنتها وأطلقت عليها اسم الدمية "جنة" وهو نفس اسم ابنتها.

وصممت سيدة الأعمال الدمية من الألف إلى الياء، حيث يمكنها تلاوة 4 سور قرآنية، ودخلت الدمية حيز الإنتاج التجاري داخل المصانع الصينية، وبعد 4 سنوات أصبحت متاحة للبيع في أسواق السعودية والكويت والبحرين والإمارات.

وقالت مبتكرة اللعبة، سميرة أمارير: "عندما بلغت ابنتي جنة عامها الثاني كنت أبحث لها عن لعبة أو وسيلة تعليم، وكانت الفكرة هي التوصل إلى لعبة تمكنها من تعلم القرآن بسرعة وسهولة أثناء اللعب".

ونقل موقع روسيا توداي عن وكالة رويترز، أن الأم صممت الدمية باستخدام برنامج كمبيوتر لعروض الأزياء واختارت لها بشرة داكنة بعض الشيء والقليل من الزينة.

والسور الأربع من القرآن التي تتلوها الدمية قصيرة وسهلة الحفظ. وخلال أيام من بدء اللعب بالدمية بدأت ابنتها في تلاوة الآيات.