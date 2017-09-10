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ترامب يؤكد إعادة بناء الأماكن المتضررة بسرعة بسبب إعصاري "هارفي وايرما"

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مصراوي Masrawy

يؤكد إعادة بناء الأماكن المتضررة بسرعة بسبب إعصاري "هارفي وايرما"

08:59 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

واشنطن - أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة بناء الأماكن المتضررة بسرعة بسبب إعصاري هارفي وإرما الذي يقترب من سواحل ولاية فلوريدا.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية"، اليوم الأحد، عن ترامب قوله، خلال رئاسته لاجتماع مع أعضاء في إدارته بكامب ديفيد، أن إدارته جاهزة للتعامل مع إعصار إرما وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهته في عدة مناطق.

وقدم ترامب التعازي لأهالي الضحايا الذين قضوا، مؤكدا أن إدارته تتابع الموقف أولا بأول وأنها على اتصال دائم بحكام ومسؤولي الولايات المهددة وتبذل كل ما في وسعها لإنقاذ حياة الأشخاص وتقديم يد العون للمتضررين.

وأصدرت سلطات ولاية فلوريدا أوامر لـ6.3 ملايين شخص بإخلاء منازلهم، فيما طلبت ولاية جورجيا من 540 ألفا مغادرة مناطق ساحلية بسببه.

وكان ترامب قد قال في تغريدة له "إن إعصار إرما قوة تدميرية هائلة، داعيا من يوجد في مساره إلى الانتباه لتعليمات المسؤولين الحكوميين".

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