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ضبط المتهمين بسرقة مليون جنيه من سيارة تابعة لشركة الشرقية للدخان

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مصراوي Masrawy

ضبط المتهمين بسرقة مليون جنيه من سيارة تابعة لشركة الشرقية للدخان

09:12 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

ضبط المتهمين بسرقة مليون جنيه من سيارة تابعة لشركة الشرقية للدخان

الشرقية - فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، السبت، المتهمين بسرقة مليون جنيه من سيارة تابعة لشركة الشرقية للدخان، في سطو مٌسلح، بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "بحيري العربي بحيري" 64 عامًا، مسؤول عن توكيل شركة الشرقية للدخان بمدينة الزقازيق، يفيد بقيام مجهولون بالسطو المُسلح على سيارة تابعة للشركة، كانت في طريقها للبنك الأهلي، وسرقة مليون جنيه كانت بالسيارة، ولاذوا بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 159057 جُنح ثان الزقازيق لسنة 2017.

وأسفرت جهود ضباط المباحث، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "أحمد.ج.ع" 32 عامًا، سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة بالإكراه، ومُخدرات، وضرب"، و"محمد.م.ف" 32 عامًا، سبق اتهامه في 3 قضايا "تعاطي مخدرات، وسرقة، وسلاح أبيض"، و"سعيد.ع.ر" 30 عامًا، سبق اتهامه في قضية "سرقة محمول"، و"محمد.ا.ع" 31 عامًا، سبق اتهامه في 7 قضايا "سرقة، ومُخدرات"، و"عادل.ا.ف" 31 عامًا، عامل، مُقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه في قضية "مُخدرات"، و"جميل.م.ج" 28 عامًا، سبق اتهامة في 5 قضايا "سرقة بالإكراه، وهروب من السجن، وضرب"، و"محمد.ع.أ" 31 عامًا، تاجر.

تم ضبط المتهمين عدا المتهم الخامس، وبحوزتهم "بندقية خرطوش، وفرد روسي، و12 طلقة نارية، وقطعتي سلاح أبيض"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن 767 ألف جنيهًا باقية من المسروقات، وأقروا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالي، وأن الباقى بحوزة المتهم الهارب، وأن السيارة المستخدمة استأجرها الأخير، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وجار ضبط المتهم الهارب.

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