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اليوم أولى محاكمة ضابط شرطة بتهمة التعدي على عضو قضائي بالإسماعيلية

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اليوم أولى محاكمة ضابط شرطة بتهمة التعدي على عضو قضائي بالإسماعيلية اليوم أولى محاكمة ضابط شرطة بتهمة التعدي على عضو قضائي بالإسماعيلية

التحرير

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تبدأ محكمة جنح ثالث بالاسماعيلية اليوم الاحد، أولى محاكمات ضابط شرطة برتبة نقيب "محمد.ص.م" ويعمل بقوات الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية، متهم بالتعدي على وكيل النائب العام بمقر النيابة العامة بمجمع محاكم الإسماعيلية "عضو هيئة قضائية" بالسب والقذف محاولًا التعدي عليه باليد، والتعدي على فرد الحراسة الخاص بوكيل النائب العام.

كان المستشار عمرو سامي رئيس استئناف الإسماعيلية المحامي العام الأول لمدن القناة قرر إحالة الضابط إلى محكمة الجنح وتحديد العاشر من سبتمبر لانعقاد أولى جلسات المحاكمة، واستمعت النيابة العامة لأقوال شهود الإثبات من موظفي ووكلاء النيابة شهود الواقعة في البلاغ المقدم من وكيل نيابة كلية بالإسماعيلية ويحمل رقم 7004 جنح ثالث يُتهم ضابط شرطة بالتعدي عليه.

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وأشارت التحقيقات إلى أن ضابط شرطة برتبة نقيب قام بالاعتداء بالسب والقذف وألفاظ خارجة على أحد وكلاء النائب العام بنيابة الإسماعيلية الكلية داخل مكتبه، محاولًا الاعتداء عليه، و أن الضابط برتبة نقيب يعمل بمديرية أمن الإسماعيلية كان في مأمورية لتأمين أحد المتهمين أثناء العرض على النيابة، ووقعت مشادة بين الضابط وبين فرد الحراسة المكلف بتأمين وكيل النائب العام بالنيابة الكلية، وتعدى عليه بالسب، وقام فرد الحراسة بالدخول إلى وكيل النائب العام شاكيًا، مما دفع الضابط بالدخول إلى مكتب وكيل النيابة والاعتداء بالسب والقذف على فرد الحراسة ووكيل النيابة، محاولًا الاعتداء على وكيل النيابة.

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التحرير

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