الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 34

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف ومترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

وسط الدلتا 25 34

الإسكندرية 24 30

بلطيم 24 30

مطروح 22 30

السلوم 17 30

سيوة 20 34

بورسعيد 26 32

دمياط 26 32

العريش 22 32

رفح 18 32

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 35

رأس سدر 25 34

نخل 19 34

19نويبع 28 36

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الطور 25 32

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 35

بنى سويف 25 35

المنيا 23 36

أسيوط 21 36

سوهاج 24 39

قنا 24 41

الأقصر 25 42

أسوان 25 44

أبوسمبل 26 42

الوادى الجديد 23 40

شلاتين 26 38

أبو رماد 27 37

راس حدربة 29 36

حلايب 29 36