الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 34

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف ومترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 34
وسط الدلتا 25 34
الإسكندرية 24 30
بلطيم 24 30
مطروح 22 30
السلوم 17 30
سيوة 20 34
بورسعيد 26 32
دمياط 26 32
العريش 22 32
رفح 18 32
الإسماعيلية 22 35
السويس 23 35
رأس سدر 25 34
نخل 19 34
19نويبع 28 36
طابا 21 34
كاترين 17 36
الطور 25 32
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 27 38
مرسى علم 28 36
الفيوم 25 35
بنى سويف 25 35
المنيا 23 36
أسيوط 21 36
سوهاج 24 39
قنا 24 41
الأقصر 25 42
أسوان 25 44
أبوسمبل 26 42
الوادى الجديد 23 40
شلاتين 26 38
أبو رماد 27 37
راس حدربة 29 36
حلايب 29 36