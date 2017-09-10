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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك الأخير إلى 65 قتيلا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك الأخير إلى 65 قتيلا

08:21 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك الأخير إلى 65 قتيلا

مكسيكو سيتي - أ ش أ

أعلن مسؤولون في المكسيك، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد مؤخرا وبلغت قوته 8.1 درجات على مقياس ريختر إلى 65 قتيلا.

وذكرت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الأحد، أن فرق الطوارئ انتشلت جثة ضابط شرطة من تحت الأنقاض في مدينة "جوشيتان" التي تضررت بشكل كبير من الهزة الأرضية القوية حيث لقي فيها 37 شخصا مصرعهم.

وكان الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو، قد وصف الزلزال الذي ضرب الساحل الجنوبي لبلاده بأنه أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ قرن.

وقد شعر بقوة الزلزال نحو 50 مليون مكسيكي بما فيهم سكان العاصمة التي تبعد مئات الكيلو مترات عن مركز الزلزال، حيث اهتزت المباني، كما شوهد الناس وهم يركضون في الشوارع.

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