حركة المرور: ازدحام مروري بالهرم وفيصل ورمسيس وصلاح سالم

كتب - فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الأحد، ظهور كثافات متحركة للسيارات وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور ونشر الأوناش لرفع أي أعطال وحوادث تقع أعلى المحاور.

وظهرت كثافات متحركة أمام الطريق المتجه من 15 مايو إلى حلوان، كما أصابت الكثافات محوري رمسيس وصلاح سالم، بسبب حركة الأتوبيسات الخاصة بنقل الموظفين التابعين للأجهزة المتواجدة أعلى محور العروبة، ويفضل توجه سائقي السيارات إلى محور النصر اتجاه مطار القاهرة للإلحاق برحلات الطيران.

وانتظمت حركة السيارات، بمحور الثورة المتجه لطريق السويس الصحراوي ومصر الجديدة وكذلك الأمر لنفق الأزهر ومناطق وسط المدينة.

وتباطأت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال المتجه من مصر الجديدة ومدينة نصر وصولا إلى وسط المدينة، وتتباطأ أيضا الحركة المرورية بمنطقة الكورنيش المتجه من المعادي وصولا إلى مناطق القاهرة وأمام ماسبيرو ووزارة الخارجية نتيجة دخول الموظفين التابعين للمبنيين.

وظهرت كثافات مرورية، بمحور كورنيش النيل أمام القادم من المعادي من مطلع الملك الصالح وأثر النبي حتى بداية قصر العيني وأمام معهد الأورام بالكورنيش، كما تشهد باقي المحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية ولا تنصح إدارة المرور بتعديل أي مسارات لقائدي السيارات.

وأصابت التكدسات المرورية أعلى كوبري الجيزة المعدني، وأعلى كوبري عباس، للقادم من الجيزة والمتجه إلى المنيل وشارعي الهرم وفيصل والجامعة بالجيزة.

كما شهد شارع قصر العيني بدءًا من كورنيش النيل للمتجه إلى ميدان التحرير وعبد المنعم رياض، سيولة مرورية.