هذه الدولة تسمح ببيع "الماريجوانا" تحت إشراف الحكومة

كتب - مصراوي:

كشف إقليم أونتاريو الكندي أمس الجمعة عن خطط لبيع مخدر الماريجوانا لأغراض ترفيهية في متاجر تخضع لإدارة حكومية وعبر الإنترنت، ما يجعله أول إقليم يستجيب لخطوة الحكومة الاتحادية بتقنين استخدام هذا المخدر بحلول منتصف العام المقبل.

وسوف ينشئ الإقليم، وهو أكبر أقاليم كندا من حيث عدد السكان، لجنة للرقابة على "الحشيش" ويفتتح ما يصل إلى 80 متجرا بحلول يوليو 2019 مشابهة لتلك التي تبيع الكحوليات. وسيتيح الإقليم مبيعات الماريجوانا عبر الإنترنت اعتبارا من يوليو 2018 عبر موقع تديره الحكومة فقط.

وقال الإقليم إن قرارات بشأن التسعير والضرائب ستتخذ بمجرد توفير الحكومة الاتحادية مزيدا من التفاصيل عن الأمر. وقالت الحكومة الليبرالية في كندا إنها تريد أن تضمن انخفاض السعر بما يكفي لتشجيع المستهلكين على الانصراف عن السوق السوداء.

وفقا لوكالة رويترز، سيكون السن القانوني لتعاطي وشراء وحيازة الماريجوانا في أونتاريو لا يقل عن 19 سنة. واقترحت الحكومة الاتحادية هذا العام في تشريعها الأساسي أن يكون السن القانوني 18 سنة.

ومن المقرر أن يبحث نواب البرلمان خطة الحكومة الاتحادية هذا الشهر لدى عودة المجلس للانعقاد مما يجعل كندا أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية، تقنن الاستخدام الترفيهي للماريجوانا على المستوى الوطني والثانية عالميا بعد أوروجواي.