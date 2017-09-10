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حدث ليلا.. حالات وفاة جديدة بين الحجاج المصريين وتحرك إعصار ايرما لمنطقة جديدة

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مصراوي Masrawy

حدث ليلا.. حالات وفاة جديدة بين الحجاج المصريين وتحرك إعصار ايرما لمنطقة جديدة

07:48 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

حدث ليلا.. حالات وفاة جديدة بين الحجاج المصريين وتحرك إعصار ايرما لمنطقة جديدة

كتب - فريد إدوار

أحداث قليلة وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على المستوى المحلي والدولي ولكنها مؤثرة للغاية، مثل توجه إعصار ايرما صوب منطقة جديدة، وإخلاء جزئي مطار فرانكفورت بعد إبلاغ راكب بوجود متفجرات بحقيبته، وبدء إدلاء الروس بأصواتهم في انتخابات محلية وتوقعات بفوز كاسح للحزب الحاكم، مصراوي جمع أهمهم لك في مكان واحد لتطلع عليها.

الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 80

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فجر اليوم الأحد، وفاة حاج من الحجاج المصريين بالأراضي ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 80 حالة.

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إعصار ايرما يتجه صوب منطقة جديدة

بدأ إعصار ايرما يتحرك شمالا يوم السبت، ما يضع جزر فلوريدا كيز، ذات الطبيعة المنخفضة، في طريقه مباشرة، حيث يتكدس عشرات الآلاف من السكان في الملاجئ، كما أضافت السلطات مئات الآلاف إلى قوائم الإجلاء الإلزامية.

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إخلاء لمطار فرانكفورت بعد إبلاغ راكب بوجود متفجرات بحقيبته

تسبب رجل يبلغ من العمر 37 عاما في إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت الألماني، مساء السبت، بعد أن أبلغ الشرطة أن بحوزته متفجرات في أمتعته.

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الجيش اللبناني يعلن عن ضبط جهاز تجسس عائد لإسرائيل

أعلن الجيش اللبناني، أن دورية من مديرية المخابرات ضبطت في خراج بلدة كفرشوبا شمال موقع رويسات العلم، جهاز تجسس عائد لإسرائيل.

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