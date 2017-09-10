أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الأمين العام للأمم المتحدة: أزمة كوريا الشمالية هي الأخطر منذ سنوات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأمين العام للأمم المتحدة: أزمة هي الأخطر منذ سنوات

07:34 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

الأمين العام للأمم المتحدة: أزمة كوريا الشمالية هي الأخطر منذ سنوات

نيويورك - أ ش أ

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "الأزمة النووية الكورية الشمالية هي الأخطر منذ سنوات".

وأضاف، في تصريح صحفي نقلته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأحد، أن المسألة المركزية هي بالطبع دفع كوريا الشمالية لأن توقف برنامجها النووي والبالستي، وأن تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تحركات كوريا الشمالية التي ضاعفت في الآونة الأخيرة تجاربها النووية والصاروخية البالستية، وشدد الأمين العام، على ضرورة الحفاظ بأي ثمن على وحدة مجلس الأمن الدولي لأنه الأداة الوحيدة التي يمكنها أن تقود مبادرة دبلوماسية لديها حظوظ بالنجاح.

كانت البعثة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، قد طلبت رسميا من المجلس التصويت، غدا الإثنين، على مشروع قرار ينص على فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية الأخيرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • يوتيوب يغلق حسابا دعائيا لكوريا الشمالية

    أخبار

  • الخارجية الأمريكية: هذا ما قدمناه للروهينجا في ميانمار منذ أكتوبر

    أخبار

  • كوريا الشمالية تلمح إلى إجراء مزيد من التجارب النووية

    أخبار

إعلان

140d7a791f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين