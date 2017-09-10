الأمين العام للأمم المتحدة: أزمة كوريا الشمالية هي الأخطر منذ سنوات

نيويورك - أ ش أ

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "الأزمة النووية الكورية الشمالية هي الأخطر منذ سنوات".

وأضاف، في تصريح صحفي نقلته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأحد، أن المسألة المركزية هي بالطبع دفع كوريا الشمالية لأن توقف برنامجها النووي والبالستي، وأن تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تحركات كوريا الشمالية التي ضاعفت في الآونة الأخيرة تجاربها النووية والصاروخية البالستية، وشدد الأمين العام، على ضرورة الحفاظ بأي ثمن على وحدة مجلس الأمن الدولي لأنه الأداة الوحيدة التي يمكنها أن تقود مبادرة دبلوماسية لديها حظوظ بالنجاح.

كانت البعثة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، قد طلبت رسميا من المجلس التصويت، غدا الإثنين، على مشروع قرار ينص على فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية الأخيرة.