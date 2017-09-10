الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 80

مكة المكرمة - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فجر اليوم الأحد، وفاة حاج من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 80 حالة.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، في تصريح اليوم الأحد، إن المتوفى هو حجاج حجاج بيومي خطاب غالي، يبلغ من العمر 60 عاما، يتبع حج التضامن، من محافظة القاهرة، توفى إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، وذلك بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

وأشار رئيس بعثة الحج الطبية إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغا بالوفاة، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.