اليوم.. "الجنايات" تستكمل محاكمة 66 متهمًا بقضية "داعش الصعيد"
اليوم.. "الجنايات" تستكمل محاكمة 66 متهمًا بقضية "داعش الصعيد"
07:00 ص الأحد 10 سبتمبر 2017
كتب – محمود السعيد:
تواصل الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، محاكمة 66 متهمًا، منهم 43 محبوسين، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد".
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.
وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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