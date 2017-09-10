أهم الفيتامينات والأطعمة التي تحافظ على شباب بشرتك

كتبت - ندى غنيم

تهتم السيدات بصفاء ونضارة بشرة الوجه التي تعتبر من أهم علامات جمال المرأة، ولهذا تحافظ عليها من التعرض لأشعة الشمس التي تسبب الكلف والتصبغات

وبحسب موقع "CNN"، فأن الاهتمام بترطيب البشرة بشكل دائم بالكريمات المغذية والخلطات المنزلية التي تساعد في علاج مشاكل البشرة

والبشرة السليمة تبدأ من الغذاء السليم، وهناك بعض الأطعمة والفيتامينات التي تساعدك في هذا، وهي:

- أوميجا 3

للحفاظ على نعومة ونضارة الجلد ابحثي عن الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 أو الأحماض الدهنية مثل الموجودة في الأسماك الزيتية مثل السلمون و التونة وفي جوز الهند و بذور الكتان على الأقل 3 مرات في الأسبوع.

- فيتامين بالبيتا كاروتين

احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين مثل الجزر والبطاطا وصلصة الطماطم التي تساعد على نضارة و جمال البشرة

لتجديد البشرة بشكل صحي.

- فيتامين "أ"

ابحثي عن الأطعمة الغنية بفيتامين أ مثل القرع و الكبد و الجزر والخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة.

- فيتامين سي

ولمحاربة الشيخوخة اهتمي بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" الموجود في الليمون و البرتقال و الكيوي و البروكلي و الفلفل الأحمر هذه الأطعمة تساعد علي تعزيز إنتاج الكولاجين و الحماية من التجاعيد.

- زيت جوز الهند

وزيت جوز الهند يساعد على ترطيب البشرة، تنعيمها وتقليل ظهور التجاعيد