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المستكاوي: صفقات الزمالك خاطئة وتغييرات نيبوشا غريبة (فيديو)

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المستكاوي: صفقات الزمالك خاطئة وتغييرات نيبوشا غريبة (فيديو) المستكاوي: صفقات الزمالك خاطئة وتغييرات نيبوشا غريبة (فيديو)

التحرير

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قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن آداء أمام الإنتاج الحربي كان أشبه بالفوضى، مضيفًا "تغييرات الصربي نيبوشا المدير الفني للفريق الأبيض كانت غريبة للغاية".

وتابع «المستكاوي»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة sports، أن الزمالك افتقد للقيادة داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن صفقات الفريق الجديدة تم اختيارها بشكل خاطيء وغير مدروس جيدًا.

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وتعادل الإنتاج الحربي أمام الزمالك بنتيجة (1-1) في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.  

 

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التحرير

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