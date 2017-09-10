المستكاوي: صفقات الزمالك خاطئة وتغييرات نيبوشا غريبة (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن آداء الزمالك أمام الإنتاج الحربي كان أشبه بالفوضى، مضيفًا "تغييرات الصربي نيبوشا المدير الفني للفريق الأبيض كانت غريبة للغاية".

وتابع «المستكاوي»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة dmc sports، أن الزمالك افتقد للقيادة داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن صفقات الفريق الجديدة تم اختيارها بشكل خاطيء وغير مدروس جيدًا.

شاهد أيضا

وتعادل الإنتاج الحربي أمام الزمالك بنتيجة (1-1) في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.



