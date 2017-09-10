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هل تلغي الإدارية العليا حُكم غلق "يوتيوب" لمدة شهر؟

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مصراوي Masrawy

هل تلغي الإدارية العليا حُكم غلق "يوتيوب" لمدة شهر؟

06:00 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

كتب – محمود السعيد:
تصدر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقام من الجهاز القومي للاتصالات، على حكم محكمة القضاء الإداري بغلق يوتيوب لمدة شهر، وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

كانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت بغلق يوتيوب شهرا، لعرضه مقاطع من الفيلم المسيء للرسول الكريم.

وأقام محمد حامد سالم المحامي الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، وتطالب بحجب ووقف موقع "يوتيوب" داخل لحين حذف الفيلم المسيء للرسول "صلى الله عليه وسلم"، وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، حيث إن تلك المقاطع والأفلام، قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم، واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع اليوتيوب على الانترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبي الكريم في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة، والتعدي على الثوابت الإسلامية والتعدي على هيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

واختصم "سالم" رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بصفتهم، وأكد أن أعداء الإسلام والمسلمين قاموا بإنتاج وعرض مقاطع لفيلم يسئ للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجسيد شخصيته في مشاهد غير لائقة، وتنافى مقامه الكريم، وذلك بغرض الإساءة للإسلام ولسيدنا محمد وللمسلمين في جميع بقاع الأرض للسخرية والاستهزاء من النبي الكريم وتشويه صورته ولزعزعة عقيدة المسلمين والنيل منها.

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