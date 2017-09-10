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الروس يدلون بأصواتهم في انتخابات محلية وتوقعات بفوز كاسح للحزب الحاكم

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مصراوي Masrawy

الروس يدلون بأصواتهم في انتخابات محلية وتوقعات بفوز كاسح للحزب الحاكم

05:58 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

الروس يدلون بأصواتهم في انتخابات محلية وتوقعات بفوز كاسح للحزب الحاكم

موسكو - (د ب أ)

يتوجه الناخبون الروس إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم الأحد، للتصويت في انتخابات محلية من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها حزب " الموحدة" الحاكم باكتساح.

وحصل حزب "روسيا الموحدة"، المرتبط بالرئيس فلاديمير بوتين، على أغلبية ساحقة في البرلمان الاتحادي العام الماضي، ويتوقع أن تسير انتخابات اليوم الأحد، التي تشمل حكام الكيانات الاتحادية والمشرعين المحليين، على نفس المنوال.

ويتوقع أن يحتل كل من الحزب الشيوعي، الذي يحظى بدعم في بعض المناطق، والحزب الليبرالي الديمقراطي الشعبوي، المركزين التاليين بعد الحزب الحاكم. ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في منطقة كالينينجراد في أقصى غرب روسيا في الساعة التاسعة مساء.

وقال نبي عبد اللائيف، المحلل السياسي، وهو مدير مشارك ممثلا لروسيا في "مجموعة مراقبة المخاطر" للاستشارات الدولية، إنه "ليس ثمة احتمال كبير لفوز أي عضو من حزب آخر في منصب الحاكم، وحتى في حالة فوزه فلن يتمرد على الخط الرسمي، وسيسعى للتعاون مع الاتحادية، التي تتحكم في التدفقات المالية وتضع السياسات النقدية".

ويحتاج أي مرشح محتمل لمنصب الحاكم أن يوافق على ترشيحه عدد معين من المسؤولين البارزين بالمحليات وفقا للمنطقة، وهي عملية يطلق عليها اسم "التنقية المحلية" والتي أدخلت في قانون صدر عام 2012، وأصبحت عقبة يصعب تخطيها بالنسبة لبعض مرشحي المعارضة البارزين.

ولم يتمكن يفجيني روزيمان، عمدة يكاترينبيرج رابع أكبر مدينة روسية، من الحصول على العدد الكافي من توقيعات النواب المحليين، بحيث يستطيع أن يرشح نفسه في انتخابات الحكام المنتظرة بالمنطقة، ودعا بالاشتراك مع الشخصية المعارضة ألكسي نافالني إلى مقاطعة انتخابات اليوم الأحد.

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