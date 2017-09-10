طلاب المدن الجامعية بالإسكندرية: الرسوم زادت الضعف والمراتب مبتتغيرش

التحرير

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تصاعدت أزمة طلاب المدن الجامعية لجامعة الإسكندرية، بعد قرار رفع قيمة الالتحاق بالمدن الجامعية، ليدفع الطالب 350 جنيهًا بدلًا من 120 جنيهًا عن العام الماضي، الأمر الذى اعتبره الطلاب بأنه مبالغ فيه نظرًا لعدم حصولهم على الخدمات الجيدة خلال إقامتهم بالمدينة الجامعية.

واشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لطلاب المدن الجامعية احتجاجًا على القرار، وهددوا باتخاذ خطوات تصعيدية تتضمن وقفات احتجاجية، بعد إرسال خطاب موجه إلى إدارة الجامعة للعدول على القرار، مع العمل على نشر سلبيات المدن الجامعية.

وتستوعب المدن الجامعية بالمحافظة، 7 آلاف طالب وطالبة موزعين على المدن الجامعية بسموحة وسابا باشا ومرغم والشاطبي بالإضافة إلى المدن الجامعية الملحقة بكليتي التربية الرياضية للبنين والطب البيطري التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 500 طالب وطالبة.

قال محمد عادل، طالب بكلية الطب، "فوجئنا بقرار صادر عن وزارة التعليم العالي يفيد برفع تكاليف إقامة الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية إلى 110% وهو أن يدفع الطالب 350 جنيهًا، إلا أن القرار أصبح اختياريًا، الأمر الذي رفضته جامعات كثيرة وتوقعنا رفض جامعة الإسكندرية لتطبيق القرار أسوة بباقي الجامعات، إلا أنها الجامعة الوحيدة تقريبًا التي تمسكت بتطبيق القرار".

والتقطت الطالبة آلاء محمد، طرف الحديث، موضحةً أن القرار يمثل عبءً ثقيلًا عليهم ورغم ذلك هُناك أوجه قصور تشهدها المدن الجامعية، مشيرة إلى أن الوجبات غير جيدة، وخلال العام الماضى تعددت الشكاوى، إلى جانب تهالك الأبنية وتعرض إحدى المبان للسقوط، لافتة إلى عدم وجود مخدات أو مراتب نظيفة، حتى أن المياه غير متوفرة، فضلا عن سوء المعاملة.

وفي سياق متصل، لجأ طلاب المدن الجامعية إلى نشر صور الاهمال داخل المدينة ومن بينها صور قاموا بنشرها لنقل بعض المراتب داخل عربة مليئة بالقمامة، بمدينة الشاطبي، كما تداولوا صورًا لبعض الغرف وهي في حالة متردية، كما دشنوا هاشتاج "#ضد – زيادة – الرسوم – الجامعية" ووجهوا خطابًا رسميًا إلى وزارة التعليم العالي وآخر إلى رئيس الجامعة ورئيس المدن الجامعية.

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وتضمنت شكوى الطلاب "برجاء العلم أن طلاب المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية، يعانون من الكثير من المشاكل التى تعيق الطلاب أثناء إقامتهم في المدينة الجامعية والتي أهمها المباني القديمة المتهالكة التي عفى عليها الزمن والفرش بالمدينة مراتب ومخدات لم يتم تغييرها منذ 50 عامًا، وعدم وجود مصدر جيد للمياه حيث تحتوى على رمال وغيرها من الأتربة والطعام الذي لا يصلح كاستخدام آدمي والذي يحتوي على دود، كما حدث بمدينة سابا باشا العام الماضي، غير المعاملة السيئة من بعض الموظفين العاملين بالمدينة".

من جانبه، أكد سمير الأباصيري، مدير عام إدارة المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية، أنه جاري الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب للعام الجامعى قبل بدء الدراسة، حيث يتم استقبال الطلاب قبل الدراسة بأسبوع لاستلام الغرف بعد أن يتم مراجعة صلاحية كافة منشآت المدن الجامعية بسموحة والشاطبي وسابا باشا ومرغم، والخدمات الملحقة بها من مطاعم وصالات أنشطة رياضية وملاعب ومركز المعلومات الإلكترونية والمكتبات للتأكد من كفاءة صلاحيتها للعمل بما يمكن إدارة المدن الجامعية من تقديم كافة الخدمات التى يحتاجها الطلاب منذ اليوم الأول للدراسة.

وأوضح "الأباصيري"، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه جاري عمل الصيانة اللازمة لمنشآت المدن الجامعية والشبكة اللاسلكية للإنترنت ليتمكن الطلاب من الاستفادة من شبكة المعلومات الدولية بالغرف والصالات وساحات المدن الجامعية على مـدى 24 ساعة يوميًا، وتجديد صالة الطعام والمطبخ بالمدينة الجامعية للبنين بسموحة وتزويده بأحدث المعدات التي تتيح تقديم خدمة أفضل للطلاب.

وعن مستوى الوجبات وشكاوى الطلاب العام المنقضي، أشار الأباصيري، إلى أن الجامعة تسعى إلى تقديم أفضل مستوى من وجبات غذائية للطلاب، مشيرًا إلى أن الشكاوى العام الماضي كانت فردية وليست ظاهرة عامة، موضحًا أن شكوى واحدة من أصل 8 آلاف وجبة لا تعد أزمة، وهناك رقابة على رغيف الخبز فى الجودة والوزن وما شكى من الطلاب حالات ضعيفة ونسعى لتلافي أي أخطاء وعدم تكرار تلك الشكاوى.