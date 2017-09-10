أخبار عاجلة

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

فريق رولينج ستونز الغنائي يبدأ جولة أوروبية في هامبورج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فريق رولينج ستونز الغنائي يبدأ جولة أوروبية في هامبورج

05:38 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

فريق رولينج ستونز الغنائي يبدأ جولة أوروبية في هامبورج

هامبورج - (د ب أ)

حضر حوالى 82 ألف من محبي الموسيقى بمدينة هامبورج الألمانية، مساء السبت، أولى حفلات فريق رولينج ستونز الغنائي ضمن جولته الأوروبية.

وأحيا أعضاء الفريق الغنائي البريطاني، وهم الآن في السبعينيات من عمرهم، الحفل في الهواء الطلق لمدة ساعتين ونصف الساعة، وقاموا بأداء أغانيهم الأكثر شهرة في نهاية الحفل.

وكان العرض مزيجا من أغاني الفريق القديمة وأغاني من أحدث ألبوماتهم "بلو آند لونسوم"، الذي صدر العام الماضي، واختتم الفريق الحفل بأغنية "ساتسفاكشن".

وسيحيي فريق رولينج ستونز في الجولة 13 حفلا في تسع دول أوروبية، ومن المقرر أن يكون الحفل الختامي في باريس فى 25 أكتوبر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تركي متهم بالتجسس في ألمانيا يمثل أمام المحكمة في هامبورج

    أخبار

  • صحيفة: الشرطة تجاوزت التعليمات باستخدام الغاز في مظاهرات قمة الـ20

    أخبار

  • وليات ألمانية ترفض 25 لاجئًا تونسيًا وترحلهم إلى بلادهم

    أخبار

  • تقارير: منفذ هجوم الطعن في هامبورج كان يريد قتل عدد أكبر

    أخبار

إعلان

3ca1e0faab.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية