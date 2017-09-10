فريق رولينج ستونز الغنائي يبدأ جولة أوروبية في هامبورج
فريق رولينج ستونز الغنائي يبدأ جولة أوروبية في هامبورج
05:38 ص الأحد 10 سبتمبر 2017
هامبورج - (د ب أ)
حضر حوالى 82 ألف من محبي الموسيقى بمدينة هامبورج الألمانية، مساء السبت، أولى حفلات فريق رولينج ستونز الغنائي ضمن جولته الأوروبية.
وأحيا أعضاء الفريق الغنائي البريطاني، وهم الآن في السبعينيات من عمرهم، الحفل في الهواء الطلق لمدة ساعتين ونصف الساعة، وقاموا بأداء أغانيهم الأكثر شهرة في نهاية الحفل.
وكان العرض مزيجا من أغاني الفريق القديمة وأغاني من أحدث ألبوماتهم "بلو آند لونسوم"، الذي صدر العام الماضي، واختتم الفريق الحفل بأغنية "ساتسفاكشن".
وسيحيي فريق رولينج ستونز في الجولة 13 حفلا في تسع دول أوروبية، ومن المقرر أن يكون الحفل الختامي في باريس فى 25 أكتوبر.
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