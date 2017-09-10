الغندور: نيبوشا عنده «كاريزما» وهيضيف للزمالك (فيديو)

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أشاد الإعلامي خالد الغندور، بإدارة الصربي نيبوشا، المدير الفني لنادي الزمالك، لمباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي، مساء أمس السبت، مشيرًا إلى أنه أجرى تبديلات جيدة بهدف الضغط على الخصم.

وأضاف «الغندور»، خلال حلقة أمس، من برنامج «الغندور والجمهور» الذي يقدمه على قناة LTC، أن نيبوشا لديه «كاريزما» ويلعب كرة قدم هجومية، وسيضيف الكثير للفريق الأبيض.

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وتعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي، بنتيجة (1-1) في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، لحساب الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.