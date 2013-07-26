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مدير أمن مطروح: خطة بين الشرطة والجيش لتأمين مظاهرات الجمعة

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مدير أمن مطروح: خطة بين الشرطة والجيش لتأمين مظاهرات الجمعة مدير أمن مطروح: خطة بين الشرطة والجيش لتأمين مظاهرات الجمعة

كتب : محمد بخات منذ 8 دقائق

صرح اللواء العنانى حموده مدير أمن مطروح، أنه تم التنسيق مع قيادة المنطقة الغربية العسكرية ووضع خطة أمنية متكاملة لتأمين تلك التظاهرات، لمنع التعدى على المتظاهرين السلميين، وكذا تأمين المنشآت الهامة والحيوية، وأيضاً وضع تمركزات ودوريات مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة لتمشيط وتأمين الطريق الساحلى بداية من كمين الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وجنوبا إلى مدينة سيوة، مؤكدا أنه فى حالة وجود أعمال عنف أو أية أعمال تخريبية أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وأمن المواطن السلمى "ستواجه بكل شدة وحزم وفقاً للقانون".

وقال المقدم أمجد مصطفى المتحدث الرسمى باسم مديرية أمن مطروح، خلال البيان الرسمي الصادر من المديرية اليوم، أن ذلك يأتي نظرا للتظاهرات المقرر ة يوم الجمعة الموافق 26/7/2013، لدعم الجيش والشرطة المصرية فى مواجهة أعمال العنف والإرهاب الذي تم وضع خطة أمنية محكمة لهذه المظاهرات.

في الوقت نفسه، أكد العميد أحمد أبوعقيل مدير المباحث بمطروح على ضرورة التزام الجميع بسلمية التظاهر حفاظا على أمن الوطن.

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