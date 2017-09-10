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حاكم فلوريدا: ايرما حالة طوارئ واضحة للولاية

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مصراوي Masrawy

حاكم فلوريدا: ايرما حالة طوارئ واضحة للولاية

05:03 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

حاكم فلوريدا: ايرما حالة طوارئ واضحة للولاية

واشنطن - (د ب أ)

أصدر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية تحذيرا خطيرا جديدا قبيل وصول إعصار ايرما إلى الولاية الجنوبية، ووصف الوضع بانه "حالة طوارئ واضحة".

وقال ريك سكوت في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم السبت إنه من المتوقع أن تجلب العاصفة أمواجا قد يصل ارتفاعها إلى 4.5 أمتار في مدينة نابولي الساحلية.

وأضاف أن ايرما قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 38 سنتيمترا في شبه الجزيرة و63 سنتيمترا على فلوريدا كيز.

وقال سكوت إن الولاية تعاملت بقوة في استعدادها للإعصار، لكنه أشار إلى أن سكان الولاية سيتعين عليهم التعامل مع آثار الإعصار، ومن هذه الأشياء سقوط خطوط الكهرباء والأشجار وانقطاع الطرق بسبب الفيضانات، مشيرا إلى أن 76 ألف شخص يعانون بالفعل من انقطاع الكهرباء في الولاية.

وتابع سكوت "نتمنى للجميع البقاء على قيد الحياة خلال هذا الإعصار".

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