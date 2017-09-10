معتز عبد الفتاح: «الأزمة القطرية ستُحل عاجلا أو آجلا»

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أزمة المقاطعة العربية لقطر، ستُحل عاجلًا أم آجلًا، مستكملًا: «قطر هي المتضررة.. ويدفعوا الثمن كل يوم».

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أمس السبت، أن قناة «الجزيرة» أهم من قطر نفسها، لذلك هناك صعوبة في قبول الشروط العربية.

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أوضح أن الدول المقاطعة ليس لديها مشكلة مع قطر نفسها، ولكن المشكلة في دعمها للإرهاب، مستكملًا: «مشكلتنا مع الإرهاب مش مع قطر.. والأزمة لابد أن تُحل».