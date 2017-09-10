عبد الفتاح: المعونة مهمة وساذج من يقول العكس.. وعلينا أن نحارب كي تستمر

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المعونة التي تتلقاها مصر من أمريكا سنويًا؛ مهمة للغاية، بالنسبة لقيمتها المالية، فضلًا عن العسكرية، معتبرًا أن الأخيرة هي الأهم، حيث أن أنواع السلاح التي نحصل عليها هي الأفضل.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أمس السبت، «سيبكم من الناس اللي بتقول المعونة مش مهمة، ده كذب، اللي يقولك على الجزمة وبتاع ده كلام فاضي، المعونة مهمة جدًا، وأرجو من السُذج أن يمتنعون».

أوضح، أن «هناك قيمة رمزية أيضًا للمعونة الأمريكية، وهي كون مصر حليف للولايات المتحدة، الدولة الأكبر في العالم»، مطالبًا الدبلوماسية المصرية أن تحارب من أجل استمرار المعونة.

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وتابع: «نحن في حاجة إلى المساعدات الأمريكية، ويجب الرد على أسباب تخفيضهم لها، حيث أن الكونجرس ذكر مصر أن مصر خرجت عن الفلك الأمريكي فيما يتعلق بصفقات السلاح، وهذا صحيح، ويجب أن ندافع عن ذلك ونوضح إن هذا ليس على حساب علاقتنا مع أمريكا».

وشدّد على أنه لا يجب الاعتماد فقط على علاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجيدة للغاية، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستكملًا: «لازم كل المؤسسات تشتغل على الموضوع ده».