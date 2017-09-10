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مدرب المنتخب: الجمهور بيفرح في الشوارع بالنتيجة مش بالأداء (فيديو)

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مدرب المنتخب: الجمهور بيفرح في الشوارع بالنتيجة مش بالأداء (فيديو) مدرب المنتخب: الجمهور بيفرح في الشوارع بالنتيجة مش بالأداء (فيديو)

التحرير

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قال أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن هناك قوام معروف للمنتخب وهناك فرصة لضم عناصر جديدة بنسبة لا تتعدي الـ15 % وفقًا للتغيرات التي تسمح بذلك.

وأضاف «نبيه»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة ببرنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، أن الجهاز الفني للمنتخب يتابع عدد من العناصر، معترفًا بوجود أزمة حقيقية في مركز المهاجم وأن ذلك لا يخفى على أحد.

وتابع مدرب الفراعنة، أن المرحلة المقبلة صعبة، وتطلب تواجد لاعبين قادرون على تحمل الضغوطات والعبء النفسي والذهني، مؤكدًا أن الباب مفتوح للجميع في .

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وعن الانتقادات التي يتعرض لها المنتخب، أشار «نبيه» إلى أن الجهاز الفني يعمل جاهدًا في أكثر من طريقة لعب محاولاً استغلال أخطاء المنافسين، ومنها جملة عبد الله السعيد ومحمد صلاح التي تكررت كثيرًا.

واختتم، «الناس لما بتنزل تحتفل بالعلم في الشوارع، بيفرحوا عشان كسبت، محدش بينزل عشان الأداء كان حلو وخسرنا».

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التحرير

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