اليوم.. "الإداري" يفصل في دعوى شيخ الأزهر لوقف "برنامج إسلام بحيري"
اليوم.. "الإداري" يفصل في دعوى شيخ الأزهر لوقف "برنامج إسلام بحيري"
04:00 ص الأحد 10 سبتمبر 2017
كتب – محمود السعيد:
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى التى حملت رقم ٤٨٠٥٩ لسنة ٦٩، المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، المطالبة بوقف بث برنامج "مع إسلام"، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيرى على فضائية "القاهرة والناس"، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج.
وقال شيخ الأزهر، في دعواه، إن "بحيرى" اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذي يفتقد إلى آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير المكفولة دستوريا فى هدم تراث الأمة.
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