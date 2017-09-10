إخلاء لمطار فرانكفورت بعد إبلاغ راكب بوجود متفجرات بحقيبته

فرانكفورت - (د ب أ)

تسبب رجل يبلغ من العمر 37 عاما في إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت الألماني، مساء السبت، بعد أن أبلغ الشرطة أن بحوزته متفجرات في أمتعته.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن الحادث شهد إخلاء جزءا من المبنى رقم 1 بالمطار، بالإضافة إلى منطقة ربط بمحطة قطار عالي السرعة، وذلك لمدة 90 دقيقة.

واعتقلت الشرطة الاتحادية الرجل وتحققت من أمتعته، التي كانت تحتوي على قطع كمبيوتر وعبوة غاز.

وقال البيان إن الرجل، الذى يحظر عليه حاليا مغادرة ألمانيا حيث يشتبه في هروبه من مخالفة مرورية، معروف بالفعل لدى الشرطة.

يذكر أنه تورط في حوادث مماثلة في الماضي، ويجري حاليا إيداعه منشأة للأمراض النفسية.

وقالت الشرطة إن المسافرين لم يتعرضوا للخطر في أي وقت خلال الحادث.