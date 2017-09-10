حجازي: لم نحقق أحلام «يناير».. ولا أرى اسم يصلح أن يكون رئيسا

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قال الكاتب أحمد عبد المعطي حجازي، مساء أمس السبت، إن مصر لا تزال تراودها الأحلام التي دفعت أبنائها للقيام بثورة 25 يناير، موضحًا أن هذه الأحلام لم تتحق حتى الآن، مشيرًا إلى أن المصريين لازالوا يحلمون بديمقراطية صحيحة، وعيشة كريمة، والكرامة.

وأضاف حجازي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، أنه لا يرى أي اسم يصلح لأن يكون مرشحًا رئاسيًا، موضحًا أن مصر ليست عاجزة أن تُقدم مرشحين، ولكن المناخ الذي نعيش فيه منذ 60 عامًا لم يساعدنا حتى الآن في إفراز الأفضل.

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شدّد على أنه لا توجد حياة سياسية، موضحًا أن ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في ظروف محددة.