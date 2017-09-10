اليوم.. الحُكم في دعوى تغيير مسار خط "مترو الزمالك"

كتب – محمود السعيد:

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى التي أقامها عدد من سكان منطقة الزمالك لتغيير مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق.

كانت هيئة المفوضين برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، أوصت بتأييد قرار إنشاء محطة مترو الزمالك، واستكمال خط المترو الثالث، ورفض دعوى سكان حي الزمالك، التي أقاموها ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وكان السكان قد أقاموا دعواهم التي حملت رقم 55989 لسنة 68ق، مطالبين بتعديل المسار المحدد للخط الثالث من المرحلة الثالثة، على نحو يحول دون مروره أسفل المنطقة كثيفة العقارات بجزيرة الزمالك، حتى ﻻ يمثل خطرا وتهديدا على الأرواح.