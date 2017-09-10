اليوم.. الحُكم في دعوى تغيير مسار خط "مترو الزمالك"
اليوم.. الحُكم في دعوى تغيير مسار خط "مترو الزمالك"
03:00 ص الأحد 10 سبتمبر 2017
كتب – محمود السعيد:
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى التي أقامها عدد من سكان منطقة الزمالك لتغيير مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق.
كانت هيئة المفوضين برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، أوصت بتأييد قرار إنشاء محطة مترو الزمالك، واستكمال خط المترو الثالث، ورفض دعوى سكان حي الزمالك، التي أقاموها ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق.
وكان السكان قد أقاموا دعواهم التي حملت رقم 55989 لسنة 68ق، مطالبين بتعديل المسار المحدد للخط الثالث من المرحلة الثالثة، على نحو يحول دون مروره أسفل المنطقة كثيفة العقارات بجزيرة الزمالك، حتى ﻻ يمثل خطرا وتهديدا على الأرواح.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى وقف نشاط "أوبر وكريم"
-
تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن أيمن نور لـ 5 نوفمبر
-
تأجيل دعاوى عودة 5 عمال لشركة أسمنت بني سويف للعمل لـ26 ديسمبر
-
إحالة دعوى وقف تدريس المذاهب الأربعة للمفوضين
إعلان
إعلان