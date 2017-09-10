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سعفان الصغير: أول مرة أشوف الإسماعيلي بيعمل «ريمونتادا» (فيديو)

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سعفان الصغير: أول مرة أشوف الإسماعيلي بيعمل «ريمونتادا» (فيديو) سعفان الصغير: أول مرة أشوف الإسماعيلي بيعمل «ريمونتادا» (فيديو)

التحرير

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أشاد سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى بالنادي الإسماعيلي، بانتفاضة لاعبي فريقه بعد التأخر بهدفين أمام الاتحاد السكندري، ورغبتهم القوية في تعديل النتيجة والعودة للمباراة.

وأضاف «الصغير»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس السبت، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يقدمه خالد الغندور، على قناة  قناة LTC، «أول مرة في حياتي التدريبية أشوف الإسماعيلي مغلوب 2 ويقدر يعوض ويكسب».

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وتغلب الإسماعيلي، على مضيفه الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب «الإسكندرية» لحساب الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. 

 

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التحرير

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