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أول تعليق لمرتضى بعد تعادل الزمالك: لا أحاسب بالقطعة (فيديو)

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أول تعليق لمرتضى بعد تعادل الزمالك: لا أحاسب بالقطعة (فيديو) أول تعليق لمرتضى بعد تعادل الزمالك: لا أحاسب بالقطعة (فيديو)

التحرير

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علق ، رئيس نادي ، على تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أنه لن يحاسب الصربي نيبوشا بالقطعة، وأنه راض عن أداء اللاعبين خلال اللقاء.

وتابع «مرتضى»، خلال تصريحات إذاعية مساء أمس السبت، أنه سعيد يظهور بعض اللاعبين الجديد بشكل جيد خلال اللقاء، مؤكدًا أن كرة القدم بها فوز وخسارة وتشهد سيناريوهات غير متوقفعة مثلما حدث في مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري التي انتهت بفوز الدراويش برباعية بعد أن كان متأخرًا بهدفين نظيفين. 

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وامتدح رئيس القلعة البيضاء، خطة لعب «نيبوشا» الهجومية أمام الإنتاج، مضيفًا أن الحظ عاند فريقه في أكثر من لعبة كانت كفيلة بخروجه فائزًا بالنقاط الثلاث.

وتعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1) في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.  

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التحرير

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