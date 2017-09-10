الإسماعيلي: سنطبق اللائحة على إبراهيم حسن (فيديو)

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قال محمد وهبة، المدرب العام للنادي الإسماعيلي، إن اللائحة سيتم تطبيقها على إبراهيم حسن، صانع ألعاب الفريق، بعد حصوله على البطاقة الصفراء لخلعه قميصه بعد ؟إحرزه الهدف الرابع في شباك الاتحاد السكندري.

وأضاف «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير»، الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن تصرف اللاعب بعد الهدف جاء بسبب الضغوط التي تعرض لها في الفترة الماضية، ودخول بعض الأندية في التفاوض معه دون إذن النادي الإسماعيلي.

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وتابع، لا يحق لأي لاعب التفاوض أي مع نادٍ وهو مرتبط بعقد مع نادي آخر، وأن ذلك ليس موجودًا إلا في مصر، مؤكدًا أن «حسن» باق مع الدراويش ولا صحة لانتقاله لأحد القطبين كما يتردد.