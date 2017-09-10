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إعصار ايرما يتجه صوب منطقة جديدة

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مصراوي Masrawy

إعصار ايرما يتجه صوب منطقة جديدة

02:08 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

إعصار ايرما يتجه صوب منطقة جديدة

واشنطن - (د ب أ)

بدأ إعصار ايرما يتحرك شمالا يوم السبت، ما يضع جزر فلوريدا كيز، ذات الطبيعة المنخفضة، في طريقه مباشرة، حيث يتكدس عشرات الآلاف من السكان في الملاجئ، كما أضافت السلطات مئات الآلاف إلى قوائم الإجلاء الإلزامية.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إن الطقس بدأ في التدهور في فلوريدا كيز في وقت متأخر من يوم السبت بالإضافة إلى أجزاء أخرى من جنوبي فلوريدا.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تصل رياح الإعصار فوق فلوريدا كيز قبل شروق شمس اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).

يذكر أن الإجلاء الاجباري لسكان فلوريدا كيز قد صدر قبل عدة أيام، ما يعني أن معظم السكان قد غادروا بالفعل، وقال رئيس الوكالة الاتحادية الأمريكية لإدارة الطوارئ، إن أي شخص لايزال متواجد في الأرخبيل سيتعين عليه انتظار قدوم المساعدة إذا احتاج إليها.

وقال بروك لونج لشبكة (سي.إن.إن) "لا توجد منطقة آمنة داخل كيز، أنت المسؤول الوحيد عن حياتك في حال عدم المغادرة".

يذكر أن سكان كيز من بين 6.3 ملايين شخص طلب منهم إخلاء منازلهم، ويشمل هذا العدد 700 ألف شخص أضافهم الحاكم ريك سكوت يوم السبت.

وكانت حركة المرور كثيفة على الطرق المؤدية الى خارج فلوريدا وتكدست الملاجئ الطارئة بعد أن حذر المسؤولون من "اثار خطيرة تهدد الحياة من الساحل الى الساحل" عبر شبه الجزيرة التي يقطنها20 مليون شخص.

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