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الجيش اللبناني يعلن عن ضبط جهاز تجسس عائد لإسرائيل

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مصراوي Masrawy

الجيش اللبناني يعلن عن ضبط جهاز تجسس عائد لإسرائيل

02:01 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

الجيش اللبناني يعلن عن ضبط جهاز تجسس عائد لإسرائيل

بيروت - أ ش أ

أعلن الجيش اللبناني، أن دورية من مديرية المخابرات ضبطت في خراج بلدة كفرشوبا شمال موقع رويسات العلم، جهاز تجسس عائد لإسرائيل.

وأوضح بيان للجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، أن الجهاز عبارة عن كاميرا حرارية داخل علبة مصنوعة من "الفيبر جلاس" موصولة بلغمين أرضيين ضد الأشخاص، وعمل فريق متخصص من فوج الهندسة على تفكيكه وإجراء اللازم بشأنه.

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