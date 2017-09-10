اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى وقف نشاط "أوبر وكريم"

كتب – محمود السعيد:

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من أحمد محمد عبد السلام، والسيد عبد الباسط، ومدبولي عبد المنعم، والتي تطالب بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهم بمصر.

واختصمت الدعوى رقم ٣٣٧٤٤ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير المالية، ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومدير الإدارية العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانوني لشركة أوبر وكريم.

طالب مقيم الدعوى بسرعة إصدار حكم قضائي يؤيد مطابة المذكورة بالدعوى ووقف نشاط شركتي أوبر وكريم.