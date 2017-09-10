أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية خلال استقلالهم توك توك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية خلال استقلالهم توك توك

12:44 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية خلال استقلالهم توك توك

تعبيرية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية أثناء استقلالهم توك توك بعزبة العفى بمركز فرشوط بشمال قنا.

تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة كلا من المدعو "مصطفى. ك. م."، 25 سنة، مُصاب بطلق نارى بالقدم اليمنى واليسرى، و"صبرى ع. ع." مُصاب بطلق ناري بالبطن مع اشتباه نزيف داخلي، و"على أ.ع." بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي ونُقل المصابين الآخرين لمستشفى فرشوط لتلقى العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط "مسجلين خطر" من مروجي العملات المزورة والمخدرات بالإسماعيلية

    أخبار

  • "مسجل خطر" يعتدي جنسيًا على بنتيه لمدة عامين بالقليوبية

    أخبار

  • محافظ أسيوط ومدير الأمن يطمئنان على حالة مصابي الشرطة - صور

    أخبار

  • بالصور.. مدير أمن قنا يتفقد عددا من الأكمنة والتمركزات

    أخبار

إعلان

b4d5594f42.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة