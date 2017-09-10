إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية خلال استقلالهم توك توك

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية أثناء استقلالهم توك توك بعزبة العفى بمركز فرشوط بشمال قنا.

تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة كلا من المدعو "مصطفى. ك. م."، 25 سنة، مُصاب بطلق نارى بالقدم اليمنى واليسرى، و"صبرى ع. ع." مُصاب بطلق ناري بالبطن مع اشتباه نزيف داخلي، و"على أ.ع." بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي ونُقل المصابين الآخرين لمستشفى فرشوط لتلقى العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.