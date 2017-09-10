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حضرا من البدرشين لترويج الحشيش بالعياط فسقطا في قبضة الشرطة

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مصراوي Masrawy

حضرا من البدرشين لترويج الحشيش بالعياط فسقطا في قبضة الشرطة

12:34 ص الأحد 10 سبتمبر 2017

حضرا من البدرشين لترويج الحشيش بالعياط فسقطا في قبضة الشرطة

الحشيش

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، القبض على عاطلين قبل ترويجهما كمية من الحشيش المخدر على عملائهما بمركز العياط.

وردت معلومات للمقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، أن عاطلين الأول يبلغ من العمر 23 سنة، مطلوب ضبطه في 3 قضايا مختلفة، والثاني 34 سنة، هارب من حكم بالسجن 3 سنوات، يتاجران في المواد المخدرة.

وأشارت تحريات العقيد علي عبد الرحمن، مفتش مباحث العياط والبدرشين، إلى أن المتهمين يقيمان بمركز البدرشين، وأنهما بصدد ترويج كمية من الحشيش بمركز العياط.

بالعرض على اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أمر بضبطهما في حالة تلبس، وأعد المقدم مروان الحسيني عدة أكمنة، أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين وبحوزتهما 1.5 كجم حشيش، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

أمام اللواء محمود شوقي، مدير قطاع شرق الجيزة، أقر المتهمان بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصالا بعملائهما.

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