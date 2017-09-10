صورة وخبر: حزن وسط الأنقاض
صورة وخبر: حزن وسط الأنقاض
12:26 ص الأحد 10 سبتمبر 2017
زلزال المكسيك
القاهرة – (مصراوي)
تنقل صورة الوكالة الفرنسية علامات الحزن التي طالت عجوز وطفل صغير وسط منزلهم المتهدم بفعل زلزال ضرب العاصمة المكسيكية، والذي وصلت قوته إلى 8.2 درجة على مقياس ريختر.
وأسفر الزلزال عن مقتل 61 شخصًا، وأعلنت السلطات الحداد العام لمدة ثلاثة أيام.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
نتانياهو يقوم بجولة في أمريكا اللاتينية بحثًا عن فرص اقتصادية جديدة
-
الإعلان عن حداد وطني 3 أيام في المكسيك
-
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا زلزال المكسيك وإعصار الكاريبي
-
ارتفاع حصيلة قتلى الزلزل قبالة سواحل المكسيك إلى 58 شخصا على الأقل
إعلان
إعلان