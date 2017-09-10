صورة وخبر: حزن وسط الأنقاض

القاهرة – (مصراوي)

تنقل صورة الوكالة الفرنسية علامات الحزن التي طالت عجوز وطفل صغير وسط منزلهم المتهدم بفعل زلزال ضرب العاصمة المكسيكية، والذي وصلت قوته إلى 8.2 درجة على مقياس ريختر.

وأسفر الزلزال عن مقتل 61 شخصًا، وأعلنت السلطات الحداد العام لمدة ثلاثة أيام.