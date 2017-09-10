محافظ الوادي الجديد: تحاليل طبية للمعلمين الجدد قبل استلام العمل
محافظ الوادي الجديد: تحاليل طبية للمعلمين الجدد قبل استلام العمل
12:23 ص الأحد 10 سبتمبر 2017
محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط
الوادي الجديد - (أ.ش.أ):
قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، إجراء تحاليل طبية للمقبولين بمسابقه 300 معلم بمركزي الفرافرة وباريس، وذلك كشرط أساسي لاستلام العمل.
وأوضح المحافظ، في تصريح مساء أمس السبت، أن إجراء هذه التحاليل يتم بالتعاون مع جهاز الخدمات الطبية التابع للمنطقة الجنوبية العسكرية، لضمان الشفافية والحيادية التامة في النتائج، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك أن يكون المعلم قدوة صالحة لتلاميذه.
يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرر خلال العام الدراسي الماضي، إجراء مسابقة لتعيين 300 معلم جديد بمدارس الفرافرة وباريس بالوادي الجديد، لسد العجز في التخصصات التعليمية، ومن المقرر أن يجري تسليم المقبولين وظائفهم خلال أيام قبل بدء العام الدراسي الجديد.
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